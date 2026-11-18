Poddaren och krönikören sitter i regeringens referensgrupp som ska försöka förstå varför barnafödandet i Sverige rasar

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

Varför väljer allt färre svenskar att skaffa barn? Anna Björklund är fyrabarnsmamma, poddare och krönikör – och sitter i regeringens referensgrupp som ska försöka hitta svar på frågan.

I Dagens föräldrar pratar vi om familjeliv, äktenskapet med Kristoffer ”Kringlan” Svensson och åren då han var utfryst från mediebranschen. Dessutom berättar Anna om sin relation till kyrkan och varför hon en gång sökte sig dit för att hitta en motkraft till samhället.