Trumps omoral förklarar resultatet i mellanårsvalet

Som statsvetare har jag under min livstid inte stött på någon politiker som Trump vars språk har innehållit så mycket svordomar, förlöjliganden och demonisering av politiska motståndare, lögner, falsarier, oförlåtelse och respektlöshet, skriver Stefan Swärd. Natanael Gindemo & Alex Brandon /AP/TT

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Ett mellanårsval har passerat i det stora landet i väster. Intresset för USA är konstant, både när det gäller politik, ekonomi, kultur och kyrka. I min roll som statsvetare har jag följt amerikansk politik aktivt de senaste 50 åren, har mött amerikanska presidenter och regeringsledamöter vid olika internationella konferenser och vid ett tillfälle gjort ett studiebesök i ett av Vita husets kanslier. I min roll som kristen ledare har jag ständigt med intresse tagit del av nya trender inom amerikansk kristenhet.

Som värdekonservativ och bibeltroende kristen har man blivit alltmer frustrerad under senare år, inte minst över de amerikanska trenderna. Det republikanska partiet har sedan Reagans dagar på 80-talet varit duktigare än Demokraterna på att vara lyhörd för kristna värderingar med förankring inte minst bland evangelikala kristna.

Det republikanska partiet har dock kraftigt gjorts om och tagits över av Trump. Symbiosen mellan trumpismen och breda falanger av både katolska och evangelikala kristna är nog den värsta form av andligt avfall som jag sett.

Som statsvetare har jag under min livstid inte stött på någon politiker som Trump vars språk har innehållit så mycket svordomar, förlöjliganden och demonisering av politiska motståndare, lögner, falsarier, oförlåtelse och respektlöshet. De värsta lågvattenmärkena har varit händelserna kring Kapitolium 2021, valfuskkonspirationen från 2020 och benådningen av alla kriminella som häktades efter Kapitoliumstormningen 2021.

Varken Demokraterna eller Trumps republikanska parti ger rättvisa åt kristen värdekonservatism eller har fokus på kristna värderingar.

Att såga en ledare för ett krigshärjat land som Vance och Trump gjorde med Zelenskyj i direktsänd tv – jag har aldrig upplevt något liknande. Om det amerikanska rättssystemet hade fungerat hade Trump dömts till fängelse efter 2021, inte blivit utnämnd till president. Trump har haft ett starkt stöd bland kristna för sin Israelvänliga politik, men nu har han helt plötsligt dragit in det militära biståndet vilket skapat en chock i Israel.

Trumpismen är så långt bort man kan komma från de kristna ideal och värderingar som vi som vill hålla fast vid en hög bibelsyn har. För oss är karaktär viktigt, både för kristna ledare och för politiska ledare som vill göra anspråk på att företräda kristna väljare. Karaktärskraven har ruinerats inom det republikanska partiet; uppenbarligen har urvattningen inträffat även inom stora delar av evangelikala kristenheten.

Trump är ett geni när det gäller att skapa uppmärksamhet i medierna. Han har varit förstasidesnyhet dagligen under de senaste elva åren, och har visat på stor handlingskraft även i frågor som tilltalat kristna väljare. Moraliskt har han dock varit en katastrof. Det är uppenbart att en hel del väljare kommit till insikt om detta, vilket förklarar valresultatet i det amerikanska valet.

De demokratiska vinnarna i mellanårsvalet skapar inte heller någon större entusiasm bland bibeltroende och värdekonservativa. Till exempel är de nya senatorerna från Texas och Kansas, pastorerna Talarico och Hamilton, påtagligt teologiskt liberala. De står inte för någon klassisk kristen syn i frågor som äktenskap och de ofödda barnens människovärde.

Den republikanska eftervalsdebatten avslöjar också partiets sekularisering, trots alla bönemöten med kristna ledare. Plånboksfrågor har helt dominerat eftervalsdebatten, inte en kristen moralisk analys. Höga bensinpriser orsakat av Irankriget menar man är förklaringen till varför många väljare övergett Republikanerna, inte att partiet präglats av lögner, korruption och för hårdhänt behandling av immigranter.

Allt tyder på att Trump saknar både ideologi, religion och moralisk kompass. Det som är sant och rätt är det som gynnar hans maktintressen. Det är förvånande att kristna även i Sverige har tilltalats av detta.

Den intressanta frågan i dagsläget är om vi kan se en tendens till revolt inom det republikanska partiet och att kasta av sig Trumpismens dekadens. Att kanske lite röra sig i riktning mot kristna värderingar.

Tucker Carlson har sagt att valresultatet är en katastrof; trumpismen är över. Den tidigare amerikanske republikanske presidentkandidaten Romney har lyft fram korruption, Trumps dåliga karaktär, hanteringen av allierade internationellt och hanteringen av Epsteinfilerna som en viktig förklaring till tillbakagången. Profiler som Ron DeSantis och Ted Cruz har tydligt markerat mot Trumpregeringen i sina kommentarer efter valet. Tidigare vicepresidenten Mike Pence har sagt att amerikanarna har förkastat det Trumpledda partiets omsvängning till ekonomisk populism.

Varken Demokraterna eller Trumps republikanska parti ger rättvisa åt kristen värdekonservatism eller har fokus på kristna värderingar. Det innefattar bland annat Bibelns tydliga budskap om att värna om de mest utsatta, inte minst flyktingar. Bibeltexterna om att värna flyktingar till exempel är väldigt många fler än texter om homosexualitet.

Jag förväntar mig att alla de många miljoner aktiva kristna i USA som bekänner sig till Bibeln som högsta auktoritet, mer tydligt verkar för större genomslag för kristna värderingar i amerikansk politik. Oavsett om det är republikaner eller demokrater som har presidentmakten och majoritet i kongressen.