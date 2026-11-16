Livsstil
Biskop Johan Dalman till Dagens reporter: ”Du vet vad Jesus har bestämt”
Dagens reporter Malina Abrahamsson följer med Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift, under en visitation i Stigtomta församling
Biskop Johan Dalman genomför en visitation i Stigtomta-Vrena församling utanför Nyköping.
Joel Höglund
Nästa år går Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift, i pension. I serien ”Malina provar på” följer Dagens reporter Malina Abrahamsson honom under en dag och testar om biskopsämbetet skulle kunna vara något för henne.