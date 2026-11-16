Livsstil

Biskop Johan Dalman till Dagens reporter: ”Du vet vad Jesus har bestämt”

Dagens reporter Malina Abrahamsson följer med Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift, under en visitation i Stigtomta församling

Biskop Johan Dalman genomför en visitation i Stigtomta-Vrena församling utanför Nyköping.
Malina Abrahamsson Reporter
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Nästa år går Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift, i pension. I serien ”Malina provar på” följer Dagens reporter Malina Abrahamsson honom under en dag och testar om biskops­ämbetet skulle kunna vara något för henne. 

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