Människor kan också försvara sig genom civil olydnad, ickesamarbete, folklig organisering och andra former av icke-våldsligt motstånd, skriver Lotta Sjöström Becker och Herman Hallonsten. Aliaksei Lepik

Organiserat icke-våldsligt motstånd får knappt plats i ärkebiskopens modell, skriver Lotta Sjöström Becker och Herman Hallonsten i en replik

Ärkebiskop Martin Modéus vill att vi ska tala om att ”freda oss” snarare än att ”försvara oss”. Vi välkomnar ambitionen att ge fredens språk större utrymme. Men kristen fredsteologi måste också våga utmana föreställningen att militär styrka ytterst garanterar vår säkerhet. Och den behöver visa hur fred faktiskt byggs och försvaras genom aktivt icke-våld.