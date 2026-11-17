Debatt | polyamorösa äktenskap
Kärlek till flera är inte normlöshet
Vi som lever flersamt vet att kärleken inte blir mindre av att delas med flera, skriver Michael Mania och Thomas Tholén, Polyföreningen.
Flersamhet blir mer och mer synlig och accepterad i delar av världen, både i opinionen och i lagstiftningen, skriver Michael Mania och Thomas Tholén.
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Polyföreningen är religiöst obunden, och självklart finns både troende och icke-troende bland våra medlemmar. Att Svenska kyrkan nu har tagit fram en kunskapssammanställning om hbtqia+ och polyamori är inte bara en viktig signal till våra kristna medlemmar. Det har betydelse långt utanför kyrkan. Svenska kyrkans ställningstaganden i frågor om värderingar och normer väger tungt i samhället, och detta inte minst med tanke på att omkring hälften av Sveriges befolkning är medlemmar i kyrkan.