Festen och kristna vännerna blev vägen in i kyrkan för Sheyda – pastorsenkät om hur nya hittar till tron
Dagens pastorsenkät: 40 procent av frikyrkorna ökade senaste fem åren • Här är viktigaste vägarna in i församlingen
Många blir kristna genom församlingarnas barn- och ungdomsarbete, genom Alphakurser och inte minst genom de vänskapsrelationer som församlingens medlemmar själva har.
På en fest träffade hon kristna vänner som drog med henne
till kyrkan. I dag möter Sheyda Fereydooni, 24 år, sin församling både på puben
och i kyrkans lokaler, en gång i veckan.