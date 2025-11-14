dokument

Festen och kristna vännerna blev vägen in i kyrkan för Sheyda – pastorsenkät om hur nya hittar till tron

Dagens pastorsenkät: 40 procent av frikyrkorna ökade senaste fem åren • Här är viktigaste vägarna in i församlingen

Många blir kristna genom församlingarnas barn- och ungdomsarbete, genom Alphakurser och inte minst genom de vänskapsrelationer som församlingens medlemmar själva har.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

På en fest träffade hon kristna vänner som drog med henne till kyrkan. I dag möter Sheyda Fereydooni, 24 år, sin församling både på puben och i kyrkans lokaler, en gång i veckan.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

vänersborg alpha sverige pastorsenkät dokument frälsningsarmén pingst ffs helsingborg

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning