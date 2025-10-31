dokument

Frikyrkopastorer bekräftar Jesustrend bland ungdomar

Dagens pastorsenkät: ”Unga har blivit troende hemma, innan de kommer till kyrkan”

Thomas Österberg Reporter
Tre av fyra frikyrkopastorer uppger sig ha märkt av en Jesustrend bland unga människor. Det visar en pastorsenkät som Dagen har gjort. Majoriteten av pastorerna bekräftar alltså helt eller delvis Ungdoms­barometerns trendspaning 2025.

tema: unga i kyrkan ungdomar och tro örnsköldsvik pingst ffs motala kristianstad frikyrkan equmeniakyrkan efs dokument alingsås vetlanda ungdom

