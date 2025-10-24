dokument

Så skrevs det om flyktingvågen i Dagen hösten 2015

Dagen fylldes av berättelser om kyrkor som ville engagera sig

Frida Temple arbetar på det tillfälliga flyktingboendet Ursvik i Stockholms förort. Hennes dotter som får vara med till jobbet heter Lo. Frida hänger upp transferlistan med namnen på de personer som ska få lämna flyktingboendet och transporteras till annan ort i Sverige. Gästerna flockas snabbt för att se om deras namn står med på listan. Om man ser sitt namn så har man ca en timme på sig att packa och förbereda sig innan bussen kommer. Dagens förflyttning sker till Östersund.
Albin Larsson
Albin Larsson
Mediebevakningen var stor när flyktingvågen sköljde över Europa och Sverige hösten 2015. I Dagen lyftes kyrkors och eldsjälars insatser fram och på debatt- och ledarsidor uppmanades till öppna hjärtan. 

