Nu har Samuel Jonsson tagit över moderskeppet i pingstgalaxen
Dagen har följt Filadelfiakyrkans föreståndare under hans första tid i Stockholm
Samuel Jonsson, med hustrun Hanna, avskiljs som föreståndare för Filadelfiakyrkan i Stockholm söndag 19 oktober 2025.
Urban Thoms
Att vara föreståndare för Filadelfiakyrkan i Stockholm är en tung position för en pingstpastor i Sverige med tanke på församlingens unika historia. Dagen har följt Samuel Jonsson under de första veckorna på sitt nya uppdrag.