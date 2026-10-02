dokument

”I fyrtio år har jag ångrat att vi skickade bort barnen”

I dag kan missionärsfamiljen Syvertsen prata öppet om såren som uppstod när barnen lämnades på internatskola • I Norge har en stödorganisation för missionärsbarn vuxit till över 700 medlemmar

Familjen Syvertsen bodde på Madagaskar i tolv år under 1970- och 80-talet. Hemma hos dottern Ranveig i Mortensrud samtalar de om tiden och plockar fram gamla brev och album.
Hanna Marie Haug Hanna Marie Haug Journalist på Vårt Land
Publicerad Senast uppdaterad
Missionärerna Aage och Elbjørg skickade sina barn till internatskola på Madagaskar. Under de senaste åren har de bearbetat upplevelserna tillsammans med barnen.

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