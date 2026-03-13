dokument

Stora förväntningar på ny bibelöversättning: "Den kan upplevas som lite kärvare"

Första översättningen frikopplad från staten • Förhoppningar om ökat intresse för Bibeln.

Svenska troende och bibellärare visar upp sina biblar och delar förhoppningar inför lanseringen av den nya bibelöversättningen NT 2026.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Nu får Sverige en ny bibelöversättning. Kristna hoppas att NT 2026 ska väcka nytt liv i svenskarnas bibelläsande. Flera tecken talar för detta: Det säljs fler biblar än på länge och församlingar förbereder sig för att möta det ökade intresset.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

bibelläsning bibeln ekumenik gudsrelationen svenska bibelsällskapet dokument

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning