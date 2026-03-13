dokument
Stora förväntningar på ny bibelöversättning: "Den kan upplevas som lite kärvare"
Första översättningen frikopplad från staten • Förhoppningar om ökat intresse för Bibeln.
Svenska troende och bibellärare visar upp sina biblar och delar förhoppningar inför lanseringen av den nya bibelöversättningen NT 2026.
Privat, Mimmi Mattsson, Simon Väderklint
Nu får Sverige en ny bibelöversättning. Kristna hoppas att NT 2026 ska väcka nytt liv i svenskarnas bibelläsande. Flera tecken talar för detta: Det säljs fler biblar än på länge och församlingar förbereder sig för att möta det ökade intresset.