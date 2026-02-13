dokument
Emanuel Swedenborg (i mitten), och pastor Göran Appelberg (t.h.). Bilden är ett montage.
Nationalmuseum & Malina Abrahamsson
”Driva ut onda andar är detsamma som att mogna”
Vem var 1700-talsmystikern Emanuel Swedenborg som
inspirerat poeter och författare genom tiderna – och anklagats för kätteri?
I Sveriges nya kulturkanon ingår Drömdagbok av Emanuel Swedenborg – en världsberömd svensk 1700-talsmystiker, som utmanade Svenska kyrkan och väcker intresse än i dag. Men hur annorlunda är hans lära? Dagens Malina Abrahamsson besöker Swedenborgskyrkan i Stockholm för att ta reda på det.