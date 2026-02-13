dokument

Emanuel Swedenborg (i mitten), och pastor Göran Appelberg (t.h.). Bilden är ett montage.

”Driva ut onda andar är detsamma som att mogna”

Vem var 1700-talsmystikern Emanuel Swedenborg som
inspirerat poeter och författare genom tiderna – och anklagats för kätteri?

Malina Abrahamsson
Malina Abrahamsson Reporter
Publicerad

I Sveriges nya kulturkanon ingår Drömdagbok av Emanuel Swedenborg – en världsberömd svensk 1700-talsmystiker, som ut­manade Svenska kyrkan och väcker intresse än i dag. Men hur annorlunda är hans lära? Dagens Malina Abra­hams­son besöker Swedenborgs­kyrkan i Stockholm för att ta reda på det. 

andliga världen historia dokument

