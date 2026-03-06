DOKUMENT
Bibelforskare: Högerextrema brukar ”krigsbibeln” som inspiration för hat och våld
Har studerat hur massmördaren Breivik citerade bibelord i sitt manifest • ”Viktigt att kristna ger en mer positiv bild av Bibelns innehåll”
Bibelforskare: Högerextrema brukar ”krigsbibeln” som inspiration för hat och våld
Harold Naideau/iStock & Joanna Chan/TT
Lösryckta bibelcitat om krig och våld används i högerextrem retorik – och var en del av den norska massmördaren Anders Behring Breiviks manifest. Bibelforskaren Hannah Strømmen beskriver att extremister använder sig av ”krigsbibeln”.