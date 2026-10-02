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”I många samtal med missionärsfamiljer känner jag – ska ni verkligen vara kvar?”
Familjeterapeuten Ulrika Ernvik om behoven bland svenska missionärsfamiljer
Ulrika Ernvik är socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeterapiinriktning. Mycket av hennes yrkesliv har handlat om att stötta missionärsbarn och missionärsfamiljer både i Sverige och internationellt.
Privat
Familjeterapeuten Ulrika Ernvik sitter ofta i samtal med svenska missionärsfamiljer. Hon är själv missionärsbarn och tidigare missionär och efterlyser ett mer aktivt uppföljningsarbete från samfund och missionsorganisationer.