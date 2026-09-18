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Sollentuna Pingst bröt kontraktet – ville bygga kyrkan själv
”Det drog iväg ekonomiskt – vi hade kört i diket om vi inte dragit i handbromsen” • Volontärer i församlingen gjort en jätteinsats
David Norberg får hjälp att bära ut korset från gamla kyrkan. Obs! Bilden är ett montage.
Natanael Gindemo, Josefin Lilja & privat.
Kan en pingstförsamling på egen hand bygga en kyrka för 90 miljoner kronor? Det är i stort sett vad Sollentuna Pingst har gjort. En bit in i processen bröt de avtalet med byggherren och tog saken i egna händer.