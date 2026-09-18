dokument

Sollentuna Pingst bröt kontraktet – ville bygga kyrkan själv

”Det drog iväg ekonomiskt – vi hade kört i diket om vi inte dragit i handbromsen” • Volontärer i församlingen gjort en jätteinsats

David Norberg får hjälp att bära ut korset från gamla kyrkan. Obs! Bilden är ett montage.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter och Fotograf
Publicerad Senast uppdaterad

Kan en pingstförsamling på egen hand bygga en kyrka för 90 miljoner kronor? Det är i stort sett vad Sollentuna Pingst har gjort. En bit in i processen bröt de avtalet med byggherren och tog saken i egna händer.

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