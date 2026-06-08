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Pågår det en Jesustrend i Europa?
Evangelikal pastor i Madrid: ”Något hände efter pandemin, och nu upplever kyrkorna en tillströmning som vi inte sett tidigare”
Går det en Jesustrend genom Europa?
Arturo Rey, Grafik: Natanael Gindemo (Bilden är ett montage)
En evangelikal kyrka med 40 hemgrupper fyller ett biopalats i Madrid på söndagarna. Katolska kyrkan i Frankrike står frågande inför alla vuxendop. De ortodoxa kyrkorna växer så det knakar i västra Europa, och i Tyskland har närmare 750 Ungdomsalpha-grupper hållits bara i år.