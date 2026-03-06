dokument
ALT-lärare uppmanar att läsa Bibeln med Jesus som lins
Maria Karlssons svar på selektiva ”krigsbibeln” • Uppmuntrar till ”tjock religion” som berör människan på djupet – och som blir försonande och fredsskapande
Maria Karlsson, bibellärare hos Akademi för ledarskap och teologi.
Simon Väderklint
Läs Bibeln med Jesus som lins. Ha en öppenhet för vad den helige Ande vill göra – och läs samtidigt Bibeln ihop med andra i församlingen. Det är ett sätt att möta högerextremisters selektiva och våldsinriktade bibelläsning, menar bibelläraren Maria Karlsson.