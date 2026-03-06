dokument

ALT-lärare uppmanar att läsa Bibeln med Jesus som lins

Maria Karlssons svar på selektiva ”krigsbibeln” • Uppmuntrar till ”tjock religion” som berör människan på djupet – och som blir försonande och fredsskapande

Maria Karlsson, bibellärare hos Akademi för ledarskap och teologi.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Läs Bibeln med Jesus som lins. Ha en öppenhet för vad den helige Ande vill göra – och läs samtidigt Bibeln ihop med andra i församlingen. Det är ett sätt att möta högerextremisters selektiva och våldsinriktade bibelläsning, menar bibelläraren Maria Karlsson.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

bibeln alt - akademi för ledarskap och teologi kristen nationalism dokument

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning