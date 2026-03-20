”Han är en väldigt gedigen person som står för sitt ord”
Stefan Andersson – som satt i församlingsstyrelsen med Ninos – har liksom församlingssocionomen Lotta Dahlbom Larsson svårt att förstå beslutet om förvar
Stefan Andersson, New Life i Göteborg, och Lotta Dahlbom Larsson, församlingssocionom i Fässbergs församling i Mölndal.
Privat, Ingeborg Magnusson
Genuin, ärlig och tjänstvillig. Så beskrivs utvisningshotade Ninos av tidigare församlingsvännen Stefan Andersson, som har svårt att förstå varför Ninos inte får slutföra sin asylprocess med Kanada. Även församlingssocionomen Lotta Dahlbom Larsson, som regelbundet besöker honom i förvaret, ifrågasätter beslutet.