dokument

***OBS*** EMBARGO 24 SEP 2026 - 11:00. Nya testamentet 2026 av Libris förlag.

”Det finns lite mer tuggmotstånd”

***OBS*** EMBARGO 24 SEP 2026 - 11:00. Nya testamentet 2026 av Libris förlag.

Nyöversättningen av Nya testamentet är nu släppt

***OBS*** EMBARGO 24 SEP 2026 - 11:00. Nya testamentet 2026 av Libris förlag.

Läs utdrag här på Dagen.se

Så reagerar kyrkoledarna på den nya översättningen

Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad
Jesus ”omfamnar” barnen – i stället för att ”ta dem i famnen”.

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