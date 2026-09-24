dokument ***OBS*** EMBARGO 24 SEP 2026 - 11:00. Nya testamentet 2026 av Libris förlag. Natanael Gindemo ”Det finns lite mer tuggmotstånd” ***OBS*** EMBARGO 24 SEP 2026 - 11:00. Nya testamentet 2026 av Libris förlag. Natanael Gindemo Nyöversättningen av Nya testamentet är nu släppt ***OBS*** EMBARGO 24 SEP 2026 - 11:00. Nya testamentet 2026 av Libris förlag. Natanael Gindemo Läs utdrag här på Dagen.se Så reagerar kyrkoledarna på den nya översättningen Thomas Österberg Thomas Österberg Reporter Publicerad 2026-09-24 - 11:00 Jesus ”omfamnar” barnen – i stället för att ”ta dem i famnen”. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 199 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. åke bonnier evangeliska frikyrkan equmeniakyrkan svenska kyrkan efs dokument bokmässan bibeln anders blåberg kerstin oderhem karin wiborn nt2026 nya testamentet