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Så har Gud tagit klivet in i svenska landslaget inför fotbolls-VM

Korstecken, bibelord och ”Guds plan” när Sverige på nytt gräver guld i USA

Sveriges Ken Sema riktar sina händer mot himlen efter att ha gjort 2-0 landskampen i fotboll mellan Sverige och Algeriet på Nationalarenan. Sverige är ett av 48 lag som deltar i VM i fotboll, i Mexiko, USA och Kanada.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Landslagsspelare som talar om “Guds plan” i segerintervjuer, hänvisar till bibelord på sociala medier och gör korstecknet innan de springer in på planen. Något har radikalt förändrats i synen på tro hos det svenska fotbollslandslaget. 

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