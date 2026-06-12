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Så har Gud tagit klivet in i svenska landslaget inför fotbolls-VM
Korstecken, bibelord och ”Guds plan” när Sverige på nytt gräver guld i USA
Sveriges Ken Sema riktar sina händer mot himlen efter att ha gjort 2-0 landskampen i fotboll mellan Sverige och Algeriet på Nationalarenan. Sverige är ett av 48 lag som deltar i VM i fotboll, i Mexiko, USA och Kanada.
Christine Olsson & Pontus Lundahl/TT Grafik: Natanael Gindemo (Bilden är ett montage)
Landslagsspelare som talar om “Guds plan” i segerintervjuer, hänvisar till bibelord på sociala medier och gör korstecknet innan de springer in på planen. Något har radikalt förändrats i synen på tro hos det svenska fotbollslandslaget.