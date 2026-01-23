dokument

Svenska pastorerna ser en ökad polarisering i sina församlingar

Omvärldshändelser speglar konfliktytorna även i frikyrkorna - 72 procent av landets pastorer ser en ökad polarisering i sin egen församling

Församlingar har beskrivits som trosgemenskaper - inte åsiktsgemenskaper. Men medlemmarnas olika åsikter i dagsaktuella frågor innebär ändå en utmaning i många församlingar.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

Israel–Palestina-konflikten. Samkönade relationer. Och Charlie Kirk/Donald Trump. Det är några av frågorna som delar församlingarna i Sverige.

