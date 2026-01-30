Livsstil
”Det finns en missionerande tanke om att 'inta' centrala samlingsplatser”
Kyrkohistorikern: Därför har massmöten spelat stor historisk roll för kristenheten • 10 arenasatsningar vi minns.
Globen har genom åren varit skådeplats för många kristna arenasatsningar. Här håller Hillsong Sweden sin julshow.
Hillsong Sweden
I helgen arrangeras ”Det räcker!”, en storsatsning mot gängkriminalitet på 3 Arena i Stockholm. Som initiativtagare och i spetsen står den kristna profilen Sebastian Stakset. Det är dock långt från första gången kristna tar initiativ till arenasatningar.