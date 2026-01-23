dokument
”Det har blivit ett betydligt större intresse för relationen mellan Israel och Palestina”
Logiskt enligt Magnus Hagevi att många församlingar brottas med frågan
Statsvetaren Magnus Hagevi under SOM-institutets seminarium på onsdagen.
Gunnar Jönsson/Göteborgs universitet
Dagens pastorsenkät visar att Israel–Palestina-konflikten är ett ämne som leder till spänningar i ett flertal frikyrkor. Statsvetaren Magnus Hagevi är dock inte säker på att resultatet hade blivit detsamma om undersökningen hade genomförts för några år sedan.