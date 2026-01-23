dokument

”Det har blivit ett betydligt större intresse för relationen mellan Israel och Palestina”

Logiskt enligt Magnus Hagevi att många församlingar brottas med frågan

Statsvetaren Magnus Hagevi under SOM-institutets seminarium på onsdagen.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

Dagens pastorsenkät visar att Israel–Palestina-konflikten är ett ämne som leder till spänningar i ett flertal frikyrkor. Statsvetaren Magnus Hagevi är dock inte säker på att resultatet hade blivit detsamma om undersökningen hade genomförts för några år sedan.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

bibeln pastorsenkät palestina magnus hagevi israel-palestina-konflikten israel gaza unga vuxna församlingsliv flyktingar equmeniakyrkan dokument polarisering asylpolitik tro och kyrka

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning