Grattis på namnsdagen Heidi Bäckström!

Heidi Bäckström har namnsdag i dag

privat

Publicerad 2025-09-05 - 13:18

I dag, 5 september, har Adela och Heidi namnsdag. En av de som kan fira är Heidi Bäckström från Södra Sunderbyn i Luleå kommun.

luleå namnsdag finland familj