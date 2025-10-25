Familj | Jubilar

Kantorn som har spelat och sjungit 48 år i samma församling

Peter Nätterlund fyller 70 och nu har det blivit dags att gå i pension  • "Han har fått alla i Vårby Gårds kyrka att känna sig välkomna och sedda".

Peter Nätterlund vid orgeln tillsammans med några av de yngre i församlingens verksamhet.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Han har arbetat 48 år i samma församling – och har spelat och sjungit med både barn, vuxna och äldre.  Andra advent avtackas kantorn Peter Nätterlund i Vårby Gårds kyrka i södra Stockholm. 

