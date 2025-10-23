En utmaning: Att göra egna praliner

Material du behöver ha: Pralinform, gärna i hårdplats

Termometer

Något att skrapa med, t.ex. en degskrapa

Gärna spritspåsar

Bakplåtspapper

Ett vattenbad (kastrull med lite vatten i + skål eller kastrull som kan stå i) Ingredienser till

20 praliner: Till chokladskalet: Ca 100 g kakaosmör + färg i pulverform (om du vill färga pralinerna)

300 g mörk choklad Till bryntsmörkola: 100 g smör

1 dl socker

1 dl grädde

En knivsudd vaniljpulver

20 g vit choklad

1 krm salt

Vad är det för likhet mellan att gjuta praliner, och andens utgjutelse? Både vi människor och pralinformen behöver fyllas helt för att kunna formas. När vi blir fyllda av helig Ande – så formar Gud oss till att bli sådan som han har tänkt oss. I Malaki beskrivs Gud som en silversmed som renar sitt silver över eld. Det kan låta hårt – om man tänker att vi är silvret i elden. Men det krävs en silversmed som kan sitt hantverk, som jobbar varsamt och som hela tiden har sin blick fäst på sitt konstverk. Vi är Guds konstverk som han varsamt vill forma och rena – och han har hela tiden sin blick fäst på oss.

För att göra praliner behöver du tid, tålamod och läsa instruktionerna ordentligt. Läs igenom allt innan du startar och kolla gärna på någon video på hur folk gör när de gör praliner för att se lite. Det kan kännas krångligt, men – det är väldigt kul att göra egna praliner och det känns oerhört lyxigt att äta dem sedan.

Gör så här:

Innan start

Se till att din pralinform är ren. Putsa den med en ren trasa – med fördel putsar du den en gång med en skvätt sprit på trasan och sedan med en ren trasa.

STEG 1 – Färga pralinerna

Om du vill färga pralinerna börjar du med det. Men du måste inte färga dem, i så fall går du bara till nästa steg. Smält 4/5 av kakaosmöret i ett vattenbad. Vattenbadet ska stå på låg värme. Det ska inte koka. Smält kakaosmöret försiktigt, när allt är smält tar du bort skålen från vattenbadet och rör ner resten av det osmälta kakaosmöret (för att det ska svalna lite) plus färgen. Låt kakosmöret bli cirka 30 grader innan du använder det. När det är cirka 30 grader applicerar du det i formen. Förslagsvis med en pensel eller en bit tvättsvamp. Måla ett tunt och jämnt lager. Låt sedan stelna i rumstemperatur.

STEG 2 – Gjuta skalet

Se till att ha ett vattenbad bestående av en kastrull med lite vatten plus en ren och torr kastrull/skål. I den torra kastrullen/skålen lägger du ca 225 g av den mörka chokladen. Ställ den sedan i vattenbadet som står på låg värme utan att koka. Rör då och då tills allt är smält. Se till att temperaturen inte blir för hög, runt 45–50 grader vill ni att det ska vara i första steget. Då borde all choklad i skålen ha smält. Ta nu av skålen från vattenbadet och rör ner nästan allt av den resterande chokladen, spara lite grann som du kan behöva under tempereringen. Nu ska chokladen sjunka till 34 grader – när den är 34 grader ska du se till att det fortfarande är några små klumpar kvar i chokladen (om det inte är det häller du i lite till). Chokladen ska nu fortsätta sjunka ner till ca 31 grader, och då behöver det inte längre vara några klumpar kvar. När chokladen är 31 grader häller du all chokladen i en spritspåse, med spritspåsen fyller du sen chokladformarna helt till toppen. Dunka försiktigt formen i bänken för att få ur eventuella luftbubblor och jämna ut chokladen. Vänta cirka 20 sekunder. Vänd hela formen, och håll den uppochner över ett bakplåtspapper och banka lätt runt formen med till exempel en träslev. När det har slutat rinna, vänder du formen uppåt igen och skrapar av formen från överflödig choklad. Kvar är nu ett skal i varje form. Sen ska den stå uppochner – inte direkt mot marken utan på något som gör att den lyfts upp lite (till exempel två små glöggkoppar, en på varje sida). Låt stelna i rumstemperatur – gärna i över en timme, så det stelnat ordentligt. Efter en liten stund kan du vända på formen upprätt.

Elin har precis hällt i den smälta chokladen i formarna. Elin Elg

STEG 3 – Fyllningen

Nu ska du koka kolan. Börja med att bryna smöret på svag värme. Rör i smöret tills det fått en brun nyans och luktar nötigt. Rör ner grädde, socker och vanilj och låt kolan koka i cirka 5 minuter, ta sedan bort från spisen och rör ner saltet och den vita chokladen. Låt kolan svalna till cirka 28 grader. Häll med fördel kolan i en spritspåse och fördela kolan i chokladskalen – fyll inte hela vägen upp, utan spara några millimeter för chokladlocket. Låt stelna i några timmar, först i rumstemperatur, men efter en stund kan du ställa in formen i kylskåpet – men se till att ta fram den igen minst 30 minuter innan du ska göra nästa steg.

STEG 4 – Locka pralinerna

Nu ska pralinerna få en botten, eller ett lock. Chokladresterna från när du hällde ut chokladen från formen på ett bakplåtspapper smälter du nu igen i ett vattenbad. Du kan välja om du vill temperera chokladen på samma sätt eller bara smälta den försiktigt. När allt är smält och chokladen är ca 31 grader häller du choklad över varje pralin så den täcks och blir helt fylld. Med hjälp av en skrapa jämnar du sedan till allt och skrapar av överflödig choklad. Låt stelna i rumstemperatur ca 1 timme.

STEG 5 – Få ut pralinerna ur formen