Till minne av Bruno Helgesson.

En jordisk vandring på 81 år tar slut samtidigt som en evig och himmelsk tar vid. Efter en kort tids sjukdom blev Bruno befordrad till betydligt högre ort och har nu bytt till himmelsk adress. Vi är så oerhört ledsna och saknaden sköljer över. Samma mått av tacksamhet till Gud infinner sig direkt. Tacksam över att fått ha en sådan man, pappa, svärfar, farfar, morfar, guldmorfar, bror, granne och vän som format oss och har betytt så mycket för väldigt många. Ni finns i ett kapitel i Brunos bok, hans livsresa. Bruno älskade vår natur och kunde fånga det vackra genom sin kamera. Barbro hans högt älskade fru, hans klippa, har gått hand i hand med honom genom livet. De har visat oss nära och kära vad äkta kärlek är. Vi är stolta över Bruno och hans vägval i livet. Tack gode Gud för Bruno!