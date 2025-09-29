Till minne av Göran Rask.

Familj | Till Minne

Göran Rask, Alingsås, 72 år, har avlidit efter en tids sjukdom. Han efterlämnar hustrun Ulla-Stina, barn och barnbarn.

