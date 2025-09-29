Familj | Till Minne Till minne av Göran Rask Till minne av Göran Rask. Hasse Holmberg / TT Publicerad 2025-09-29 - 16:51 Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på e-post Share on Threads Göran Rask, Alingsås, 72 år, har avlidit efter en tids sjukdom. Han efterlämnar hustrun Ulla-Stina, barn och barnbarn. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. familj till minne Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på e-post Share on Threads