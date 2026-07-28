Debatt | föräldraskapsutbildning

Dags att införa obligatorisk föräldrautbildning

Detta förslag kan rädda barnen från en destruktiv uppväxt, skriver Harald Berglund.

Det är dags att utveckla vår förmåga att forma goda och förtroendeskapande relationer. Och det skapas genom föräldraskapet, skriver Harald Berglund.
Harald Berglund Harald Berglund Kyrkoherde emeritus
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Många barn far illa. Vuxna mår dåligt. Människor går runt med ångest och skuld. Skolbarn är oroliga och har koncentrationsproblem. Den psykiska ohälsan växer. Tusentals är aktiva kriminella.

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