Sedan vårt första barn föddes i augusti 2021 har jag och min hustru sagt att vi ska göra fotoböcker. Vi har tagit tusentals bilder med våra mobiltelefoner och även säkerhetskopierat bilderna till det berömda molnet, men bortsett från en punktinsats från en resa som vi gjorde hösten 2022 samt första halvåret 2024 har det inte blivit några fotoböcker.

Grundproblemet var nog att vi inte började direkt vilket innebar att ”berget” snabbt växte och att det på senare tid känts nästan oöverstigligt. Men i vår har jag äntligen påbörjat ”klättringen”: Hittills är jag ganska klar med ett halvår och sedan har jag påbörjat ytterligare två halvår.

Tiden går snabbt och våra två flickor växer alldeles för fort.

Några iakttagelser har jag gjort:

Detta är en personligt skriven text av en av Dagens medarbetare. Personen svarar själv för de åsikter som framförs.

Tiden går snabbt och våra två flickor växer alldeles för fort.

Trots att både jag och min hustru tycker att flickorna, till utseendet, är ganska olika varandra är de på vissa bilder så lika att jag utan att veta årtal har svårt att skilja på dem.

Det är fasligt lätt att bli nostalgisk och fastna i arbetet när bilder dyker upp som väcker minnen till liv.

Arbetet underlättas inte av att behöva gallra mellan flera snarlika bilder från samma tillfälle.

Jag förstår inte hur min mamma hann producera så många fotoalbum till mig och mina tre syskon när vi var små.

Exakt hur lång tid det tar innan alla fotoböcker är klara vågar jag inte gissa, men ambitionen är att jag ska ligga mer ”i fas” i höst.

PS. Vad vi ska göra av alla videoklipp som vi har filmat med mobilkamerorna har vi fortfarande inte någon aning om.