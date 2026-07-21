En gång i tiden satt vi samlade runt bordet när det var middag. Det är nya tider nu i vår familj.

Vi har hittat på ett helt nytt begrepp. Fri middag. Lite skämtsamt är det benämningen på att alla i familjen allt oftare fixar sin egen middag, eftersom det har blivit så svårt att samla alla vid samma tid.

Ett av barnen jobbar, ett annat vill äta lite senare och det tredje är ute med kompisar. Så länge det finns mat hemma är alla nöjda och glada, och allt som ofta blir det bara jag och min fru som sitter där och äter vid den klassiska middags­tiden när vi kommit hem från jobbet.

Annat var det förr, när barnen var små. Då var rutinerna inristade i kroppen, det var hämtning och lämning, hela dygnet var indelat i olika ansvar, antingen jobb eller familj. Det var fullt ös och måltiderna var en daglig ritual som samlade familjen.

Då satt det tre förväntansfulla barn vid bordet när pannkakorna var klara, maten skulle helst fixas snabbt för alla var hungriga och tålamodet svårt att tämja. När tallrikarna var tomma och sorlet runt bordet lagt sig kunde man börja slappna av.

Men nu är det fri middag. Det känns nästan lite lyxigt när hela familjen lyckas slå sig ned vid matbordet samtidigt och ta del av samma nylagade mat.

Fri middag är också något av en slutstation. För nästa fas i livet är att barnen ska kliva av det gemensamma familjetåget, vilket alltid varit resans mål. Det är bara en tidsfråga innan vårt äldsta barn flyttar hemifrån, sedan lär de två övriga följa efter några år senare. Kvar blir bara jag och min älskade Sandra, bordet kommer i regel bara att dukas för två.

Förhoppningsvis kommer vi fortfarande att få hit våra barn lite nu och då, kanske även duka upp för fler på sikt. Men de gemensamma familje­middagarna kommer bara att bli färre och färre ju längre tiden går. Och just nu är det fri middag hemma hos oss.