Familj | Jubilar

Förlossning i oxkärra stoppade inte missionären Astrid Boork

”Jag har verkligen fått ha ett rikt liv, även om det varit upp- och nedvänt många gånger”

Astrid Boork tillsammans med ett par av sina vänner i Tanzania. Hon har arbetat som missionär i landet under många år.
Thomas Österberg Reporter
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Hon har hjälpt nya barn till världen i ficklampans sken och förlöst i en oxkärra. Snart 90 år gammal håller Astrid Boork fortfarande kontakt med människor i Tanzania, där hon var missionär i fem decennier. Numera berättar hon om sitt liv och om Jesus för grannar och vänner hemma i Vännäs.

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