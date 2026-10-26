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"Att få komma hemifrån, umgås med andra i sin ålder och vara i naturen ger naturligtvis minnen för livet. Men det är skillnad på goda minnen och god fostran, skriver Emmy Stiernblad" Bilden visar soldater som ryckt in på AMF 1 i Haninge, under pågående fältvecka.
Anders Wiklund/TT
Emmy Stiernblad:
Värnplikten är inget särskilt lyckat projekt för uppfostran, jämlikhet och folkhälsa
En ny studie visar att män som gjort värnplikten inte alls är bättre medborgare än de män som aldrig deltog
Dagens unga suger. De kan inte läsa, klippa med sax, samarbeta, göra kullerbytta eller räkna. De har en total avsaknad av arbetsmoral och har ingen kondition. Detta säger både essäer, radioreportage, krönikor och morgonsoffor. Jag säger inte att den här kritiken är felaktig, jag själv är mycket orolig för att ungdomsböcker knappt säljer.