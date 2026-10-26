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"Att få komma hemifrån, umgås med andra i sin ålder och vara i naturen ger naturligtvis minnen för livet. Men det är skillnad på goda minnen och god fostran, skriver Emmy Stiernblad" Bilden visar soldater som ryckt in på AMF 1 i Haninge, under pågående fältvecka. Anders Wiklund/TT

Emmy Stiernblad:

Värnplikten är inget särskilt lyckat projekt för uppfostran, jämlikhet och folkhälsa

En ny studie visar att män som gjort värnplikten inte alls är bättre med­borgare än de män som aldrig deltog