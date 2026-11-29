Matilda Westlund från Dagens ungdomspanel tipsar om det bästa hon läst, sett och hört den senaste tiden

”Det nya perspektivet från himlen påminner om hur Gud kan verka genom, vad vi kan tycka är, små handlingar” skriver Matilda Westlund. Lukas Meier

Läst: En glimt av änglar av Karen Kingsbury (Semnos förlag)

Om du som jag tycker att det är svårt att hitta kristna romaner, då vill jag verkligen tipsa dig om den amerikanska författaren Karen Kingsburys bok En glimt av änglar. Det är första delen i Änglar ibland oss-serien.

Boken följer framför allt toppbaseboll­spelaren Taylor Ames och hans smärtfyllda resa tillbaka från en skada. Satsningen på sporten gjorde att han offrade både vänner, flickvän och familj, så efter skadan står han helt ensam.

Parallellt med Taylors berättelse får man som läsare följa ett team av himlens änglar, som fått uppdraget att ge Taylor hoppet tillbaka – en intressant twist jag inte var beredd på. Det nya perspektivet från himlen påminner om hur Gud kan verka genom, vad vi kan tycka är, små handlingar.

Hört: L iving Miracle av Megan Woods

”Don’t ever forget, you are a living miracle”. Så sjunger den amerikanska pop­sångerskan Megan Woods i refrängen av låten Living Miracle. Jag föll pladask för hennes röst redan 2024 när hon slog igenom med låten The Truth, så det var självklart att lyssna på hennes nysläppta album, där Living Miracle var låten jag fastnade för.

Som kristen vill jag gärna tro att Gud kan göra mirakler, men ibland har det varit lätt att tappa övertygelsen.

Som kristen vill jag gärna tro att Gud kan göra mirakler, men ibland har det varit lätt att tappa övertygelsen, särskilt när livet bara känns enformigt och torrt. Då har jag letat efter tydliga tecken från Gud, som till exempel ett tilltal, men Megan Woods har hjälpt mig att tänka om och börja se mig själv och dit jag kommit som ett stort mirakel i sig. Det mirakulösa kanske inte alls fanns långt borta ändå.

Sett: Filmen Paul: Apostle of Christ

Netflix överraskade mig med den amerikanska filmen Paul: Apostle of Christ, en film som verkligen är värd att se. I bibeldramat skildras bibelkaraktären Paulus sista tid i livet. Den utspelar sig i Rom år 67 e.Kr., under kejsare Neros brutala förföljelser av kristna. Paulus själv sitter fängslad och de kristna i staden är i stort behov av vägledning i förföljelsen. Trots riskerna besöker lärjungen Lukas Paulus i fängelset för att skriva ner hans läror – det som senare ska bli Apostla­gärningarna.

Filmen ger en tydligare inblick i hur livet som kristen kunde vara, och trots all smärta finns ändå ett så fint budskap i filmen. Lukas beskriver det för en grupp dödsdömda kristna: ”It will be a moment of pain. But only a moment … And then we shall be home in the presence of our lord Jesus Christ forever.”



