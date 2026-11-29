"Betraktelserna, frågorna och bönerna hon delar i sina texter talar verkligen om hur livet är vävt i ett stycke" skriver Evelina Lundkvist om Britta Hermanssons bok. Rickard L. Ericsson

Pastorn och evangelisten Britta Hermansson är aktuell med ny bok. Den här gången har hon skrivit korta texter för varje dag. Dagens Evelina Lundkvist blir glatt överraskad.

Jag höjer lite på ögonbrynen när jag öppnar Britta Hermanssons Mellanrum. Boken är utformad som en andaktsbok för årets alla dagar, men utan det inledande bibelord som annars är genrens signum. Här är det istället Brittas egna ord och berättelser som står i centrum. Jag funderar fromt: Är inte risken att det blir lite tunt? Lite Britta-centrerat? Kan man ens komma på 365 meningsfulla, näringsrika saker att säga?

Mellanrum Författare: Britta Hermansson

Förlag: Libris (392 sidor)

Genre: Andaktsbok

Britta Hermansson, pastor i Equmenia­kyrkan och tidigare verksam som resande evangelist i 40 år, är en ny bekantskap för mig. När jag nyfiket börjar bläddra bland betraktelserna hajar jag till på några oväntade finurliga ingångar. Då kommer en känd Lennart Hellsing-vers till mig: ”Kajsa Warg hon är sig lik / kokar soppa på en spik …” och senare ”Ja man tager vad man haver / i kastrullen man begraver …”.

Varken Kajsa Warg eller Britta Hermansson väljer det mest väntade till soppan. Dock stoppas det inga fattiga munkar från Skara eller gorillor i Hermanssons gryta. På ingredienslistan står i stället scouting, Göran Tunström, björkar, The Boss, Oprah Winfrey, retreatdagar och en viktig Volvo Amazon. Barndomsminnen eller referenser till populärkultur; vår författare hämtar generöst stoff från hela sitt 64-åriga liv utan att det blir utelämnande.

Vissa av texterna har rubriker som: "Med eller utan tjäder", "Ryck inte upp dig", "Kärlekens fjun i vågskålen" eller "Torrfodret visar vägen". Kanske finns här ytterligare förklaring till Hellsing-associationen? Det finns ofta en räv bakom örat och en lekfullhet i berättandet. Addera till det en stor dos tro, allvar och ömhet för mänskligheten, då närmar vi oss texternas tonträff. Britta Hermansson både undrar, utmanar och bjuder in oss i samtal med Gud och oss själva.

Ibland är Kristus helt dold i texten, som om den vill nå någon som inte mött honom än. Ibland skriver hon så rättframt att den oinvigde kanske skyggar lite?

Det finns ofta en räv bakom örat och en lekfullhet i berättandet.

Jag uppskattar att Britta Hermansson gett alla månader olika teman som speglas i årstiderna. November är till exempel sorgens månad. Andra teman hon dröjer vid är ensamhet, vänskap eller allt det där som inte blivit som man tänkt sig. Det blir ett viktigt idisslande; ibland får samma berättelse en ny vinkel på en annan sida. Jag tror att det händer något att reflektera kring vänskap i trettio dagar och att den fördjupningen kan bli meningsfull för den läsare som är uppmärksam.

Efter läsningen har mina inledande tvivel gett vika. Den här soppan på spik värmer! Och visst finns det tuggmotstånd och substans! Allt talar inte just till mitt hjärta, men Britta Hermansson har charmat mig. Kanske är hon den mest pastorala evangelist jag råkat på? Betraktelserna, frågorna och bönerna hon delar i sina texter talar verkligen om hur livet är vävt i ett stycke. Det vardagliga och det allra heligaste. Hör, ni som har öron!



