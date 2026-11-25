Kultur
Peter Halldorf: Jag har inte firat gudstjänst utan nattvard på ett kvarts sekel
Stor intervju om nya boken, förkunnelse och om varför han menar att mässan är en av de viktigaste nycklarna till förnyelse
Peter Halldorf på Centralstationen i Stockholm.
Malin Aronsson
Om fler kristna började fira mässa oftare skulle Sverige förändras. Det är Peter Halldorf övertygad om. Med sin nya bok vill han inspirera vanliga kristna att dras in i nattvardens mysterium. Han vill också uppmuntra predikanter att hålla sig kort.