“Jag blev frälst när jag var 15 år. Högstadiet var också den tuffaste tiden i mitt liv, så kyrkan blev snabbt väldigt viktig för mig”, säger Idoldeltagaren Saga Uvemark. Daniel Wistrand

Fakta: Saga Uvemark. Ålder: 22 år.

Bor: I Malmö.

Familj: Sambo och stor familj med föräldrar, bonusföräldrar och syskon.

Aktuell: En av fem deltagare i semifinalen av Idol 2026.

På lördag står Saga Uvemark på scenen i semifinalen i Idol. I bagaget har hon många års brottning med psykisk ohälsa, men också en stark gudstro som fördjupades efter en frälsningsupplevelse i 15-årsåldern.

– Jag vill att min musik ska få sprida hopp, säger hon.

Saga Uvemark blåser försiktigt över koppen hon håller i händerna. Hon berättar med en suck att hon blivit förkyld och försöker att spara på rösten inför lördagens urladdning. Men intervjun vill hon göra.

– Jag blev jättehedrad när ni från Dagen hörde av er. Jag är ju kristen och i min familj finns flera präster, så jag var tvungen att ringa runt till halva släkten och berätta, säger hon och skrattar.

Musiken kom tidigt in i 22-åringens liv. Sagas mamma ledde gospelkör och sången har alltid varit ett sätt för henne att uttrycka vad hon känner.

– Musiken har alltid varit som en ventil för mig.

– Sedan är jag ju verkligen uppvuxen med gospeln, som kombinerat två av de viktigaste sakerna i mitt liv – tron och musiken.

Kan du beskriva vad gospelmusiken betyder för dig?

– För mig handlar gospel om glädje och läkande. I mina allra gladaste stunder är gospeln ett sätt att bara få prisa och få vara i den här glada känslan. Och i mina allra mörkaste stunder har den varit ett sätt att överleva.

Jag vill inte bara vara en artist, jag vill vara ett vittne. Saga Uvemark

Saga Uvemark stannar upp mitt i meningen. Hon har valt att vara öppen med sin historia av mångårig kamp mot psykisk ohälsa. Under kvartsfinalen av Idol hade man ett Avicii-tema. I ett av inslagen fick idolerna samtala med Tim ”Avicii” Berglings pappa, Klas Bergling om psykisk ohälsa och den stress och prestationsångest som kan prägla musikbranschen.

"Genom livet har jag alltid försökt fly från ångesten på olika sätt. Men lösningen var inte att fly", säger Saga Uvemark. Daniel Wistrand

Saga delade även själv med sig av sin problematik med ångest. Något som verkar ha berört många tittare.

– Alltså, jag har verkligen fått jättefin respons. Många har hört av sig och berättat att de kan relatera till det jag beskriver och att de är tacksamma att jag vågar prata så öppet om de här frågorna, berättar hon.

– Jag blir väldigt glad över att höra det. För det är just det som varit mitt mål hela tiden. Jag vill inte bara vara en artist, jag vill vara ett vittne. Någon som är ärlig med vilka vändningar livet kan ta och som samtidigt pekar på ett hopp. Att det finns hjälp att få, säger Saga Uvemark.

Ångesten tog ifrån mig min gnista, mitt varför, min vilja att kämpa. Saga Uvemark

Frälst som 15-åring

Hon beskriver att hon under många år levde med svåra ångestkänslor som höll på att äta upp henne inifrån.

– Ångesten tog ifrån mig min gnista, mitt varför, min vilja att kämpa. Genom livet har jag alltid försökt fly från ångesten på olika sätt. Men lösningen var inte att fly.

För Saga blev en viktig nyckel att faktiskt erkänna för sig själv att hon kämpade med psykisk ohälsa.

– Jag har blivit tvungen att acceptera att det här är en del av livet för mig. Men det är inte ångesten som definierar vem jag är som person. Och skillnaden i dag är att jag vet hur jag ska hantera det här.

Hur gör du för att hantera ångesten?

– För mig har mycket handlat om att välja sammanhang där jag känner mig trygg och där jag kan vara mig själv. Sammanhang där jag mår bra.

– Familjen är ett sådant sammanhang som betyder väldigt mycket för mig. Inga känslor är tabu i min familj, vi har alltid kunnat prata väldigt öppet om allt. Inte minst jag och min mamma.

Saga Uvemark beskriver att hon och modern haft en öppen dialog om allt i livet.

– Vi har kunnat samtala om ångest, vänner, kärlek och tro. Den öppenheten har varit livsviktig för mig.

Förutom stödet från mamma Elinore och resten av familjen berättar Saga att hon också fått bra hjälp både från psykiatrin, men också från kyrkan och sin kristna tro.

– Jag blev frälst när jag var 15 år. Högstadiet var också den tuffaste tiden i mitt liv, så kyrkan blev snabbt väldigt viktig för mig, säger hon.

Blev det någon konkret skillnad i ditt liv efter att du fann din tro på Jesus?

– Det blev stor skillnad. När jag blev frälst fick jag en annan mening med livet på något sätt. Plötsligt fanns någonting att falla tillbaka på. En grundsten som hela ens liv är byggt på.

Saga Uvemark är tydlig med att hennes tro inte är statisk. Den har gått upp och ned genom åren, men den finns hela tiden där som en fast grund.

– Det är klart att det finns mycket tvivel hos mig, precis som hos de flesta troende. Men själva grunden i tron – att det faktiskt finns en förlåtande Gud – den insikten har förändrat mitt liv otroligt mycket.

Vad betyder tron för dig under tiden i Idol, där du ständigt blir bedömd och det är mycket fokus på att prestera?

– Den betyder väldigt mycket. Det är så lätt när man är i ett sådant här sammanhang att man glömmer bort vad som faktiskt är viktigt. Det händer mig också att det blir för mycket fokus på det ytliga och på tävlingen.

– Men just därför är det så skönt att ha något att tro på som jag kan återkomma till hela tiden. Jag vet att jag är älskad, precis som jag är, oavsett vad som händer i den här tävlingen. Och det är ju det allra viktigaste, tror jag. Att man inte tappar sig själv och sina värderingar under en sådan här resa.

Saga Uvemark siktar mot finalen i Idol. Nils Petter Nilsson/TT

Ett steg från finalen

Från tusentals sökande återstår nu bara en handfull Idoldeltagare. Vecka efter vecka har Saga Uvemark ställt sig framför mikrofonen i Filadelfiakyrkan i Stockholm, som på TV4-språk kallas ”Idolarenan” under lördagskvällarna. Hon har hyllats av juryn och av vissa målats upp som förhandsfavorit att ta sig till final och kanske till och med hela vägen till segern. Själv vågar hon inte tänka längre fram än ett program i taget.

– Mitt mål har hela tiden varit Idolfinalen. Inte just vinst, men final. Att få lov att ta mig hela vägen och uppleva alla de här stegen vore fantastiskt. Det här är det roligaste äventyret jag varit med om. Jag vill liksom inte missa någonting, säger hon med ett leende.

Vad skulle det betyda för dig om det skulle bli så att du vann hela tävlingen?

– Om jag ska vara helt ärlig, så trodde jag inte att jag ville vinna. Men nu har jag insett att en vinst verkligen skulle lägga grunden för det jag drömt om i hela mitt liv.

Saga tittar upp från tekoppen. Blicken är varm, men får samtidigt en annan skärpa när hon börjar beskriva den dröm hon ser framför sig.

– The end goal, alltså hela målet med min karriär är att nå ut med ett budskap. Att nå ut med de saker jag tycker är viktiga i livet. Jag vill beröra med min musik och få vara en trygg punkt för människor som har det tufft.

– Skulle jag vinna så vore det en perfekt möjlighet att bygga vidare på för att försöka vara ett ljus i mörkret, säger Saga Uvemark.