Nästa år fyller Evangeliska frikyrkan 30 år, men rötterna går djupare än så. I boken Evangeliska frikyrkans historia och identitet tecknar Göran Janzon en linje hela vägen från den första pingstdagen till ungdoms­festivalen Kaleo som ägde rum i Falun för ett par veckor sedan.

Det är en viktig berättelse, men läsningen kan bli tung för den oinvigde, skriver Dagens recensent Albin Bohlin.

Evangeliska frikyrkans historia och identitet Författare:

Göran Janzon

Förlag: Libris (328 sidor)

Genre: Kyrkohistoria

”Känn ditt land”. Så löd Svenska Turist­föreningens motto under många år. Budskapet är färgat av nationalromantikens fosterlandskärlek, men det finns en poäng – det är bra att veta varifrån man kommer om man vill förstå vart man är på väg.

För den som vill göra det kan Göran Janzons bok Evangeliska frikyrkans historia och identitet vara en god hjälp. Han är teologie doktor i missions­vetenskap och i relation till Evangeliska frikyrkan (EFK) beskriver han sig själv som en ”reflekterande praktiker”. Hans bakgrund inom samfundet ger värdefulla perspektiv.

Under en period var FB det mest ”missionärs­täta” samfundet i Sverige med en utsänd missionär per 30 (!) medlemmar.







EFK bildades 1997 när Örebromissionen (ÖM) gick samman med Helgelse­förbundet (HF) och Fribaptistsamfundet (FB), som hade gått samman några år tidigare. I takt med sjunkande medlemssiffror och växande administration blev samgåendet ett sätt att samordna resurser.

Författaren Göran Janzon. Libris

Av bildarsamfunden är nog FB det minst kända. Det har sina rötter i en splittring inom en skånsk baptistförsamling 1872. En grupp kring Helge Åkeson, kanske mest känd för sin bibelöversättning, uteslöts då ur Svenska baptist­samfundet på grund av avvikande läror. De tog bland annat avstånd från läran om ett evigt straff och om treenigheten. En rörelse av fria baptister växte fram och blev så småningom ett eget samfund. Under en period var FB det mest ”missionärstäta” samfundet i Sverige med en utsänd missionär per 30 (!) medlemmar. En möjlig förklaring är att rörelsens predikanter inte fick lön och att resurserna därför kunde riktas helt mot missionen.

Det näst äldsta av EFK:s bildarsamfund var HF, som bildades vid den första Torpkonferensen 1887. HF var ett ”osekteristiskt missionssällskap” som samlade anhängare i olika rörelser och samfund, men från 1920-talet blev det möjligt för församlingar att ansluta sig. Torpkonferensen och evangelist­kurserna vid Götabro skapade samhörighet och formade en gemensam teologi och spiritualitet.

ÖM, under ledning av John Ongman, uppstod som en inombaptistisk missions­organisation och var inte församlingsbildande. Rörelsen var en viktig plattform för pingstväckelsens utbredande i Sverige. ÖM bröt med baptistsamfundet 1937, delvis på grund av rädsla för liberalteologiska influenser från de ekumeniska sammanhang där baptisterna var engagerade.

HF och FB gick samman 1994. Tre år senare förenades de med ÖM och bildade ”Nybygget – kristen samverkan”. Som tur är var alla inte nöjda med namnet. Det kan man delvis tacka författaren för: ”Göran Janzon anförde bland annat att ’Evangeliska frikyrkan’ är mer begripligt än Nybygget, svarar bättre … mot vår självförståelse eller identitet och väcker inte samma tveksamhet inom rörelsen som ordet kyrka”.

Det kan tyckas ironiskt att dessa tre samfund, varav två mer eller mindre antiekumeniska utbrytarrörelser, skulle gå samman.

Det kan tyckas ironiskt att dessa tre samfund, varav två mer eller mindre antiekumeniska utbrytarrörelser, skulle gå samman. När man beskriver framväxten av olika kristna samfund brukar man ofta använda ett träd som illustration. Stammen delas i grenar som delas i kvistar. Den bilden innebär att separation är den enda vägen framåt. Kanske är det bättre att använda bilden av bäckar och floder? Vattnet kan dela sig och ta olika vägar, men också förenas och bilda floder. EFK:s historia är ett exempel på att det går att finna enhet i det väsentliga, frihet i det oväsentliga och kärlek i allt.

För medlemmar och ledare inom EFK är boken nödvändig läsning. Och för den som är intresserad av frikyrkohistoria finns mycket att hämta. Men för övriga kan läsningen bli tung. Boken är skriven med en populärvetenskaplig ansats och det finns inget att anmärka på när det gäller språket. Ämnet kräver dock att många namn, begrepp och historiska sammanhang nämns – det skadar inte att ha läst en grundkurs i teologi.



