Kultur
The Red Clay Strays ärade Gud på Nashvilles stora årliga countrygala
Fick ta emot utmärkelsen Årets vokalgrupp för andra gången i rad
The Red Clay Strays firar att de fått ta emot priset för bästa vokalgrupp på den årliga countrygalan, CMA, i Nashville. Från vänster Drew Nix, Brandon Coleman, Andrew Bishop, Zachary Rishel, John Hall och Sevans Henderson. CMA Award ägde rum i onsdags den 18 november på Bridgestone Arena i Nashville.
Evan Agostini /AP/TT
Amerikas största countrygala firade 60 år. Då passade en av pristagarna på att i sitt tacktal rikta uppmärksamheten mot Gud.