Nya julböcker för barn Stallet där allt började, Ruth Hearson (Hyllerud förlag), för barn 3–6 år, 32 sidor.

Julgästen, Kathryn Simmonds (Hyllerud förlag), baserad på originalberättelsen från 1888, 32 sidor.

Vägen till jul – Pysselkalender (Bornelings förlag), med 25 ”luckor” som innehåller en bibelvers att färglägga, en kort bibelberättelse och en enkel aktivitet eller pyssel.

Jul, en adventskalender, från Actionbibeln (Hyllerud förlag), 25 kapitel baserat på jul­evangeliet.

Varför firar vi jul?, från Actionbibeln (Hyllerud förlag), häfte i serietidningsform, 24 sidor.

Från förra året: Kamelpojken (BV förlag) och Barnens bästa Bibel - Julen (Speja förlag).

Tröttnat på julevangeliet, men inte på budskapet? Då finns det flera varianter att välja mellan, åtminstone för barnen. Julevangeliet som serievariant eller som ett kapitel att läsa varje dag, till exempel.

När advent skrider närmare brukar julens boknyheter släppas, och i år slår bland annat Hylleruds förlag på stort. Förlaget, som nu även äger Pärlan förlag, har barn och unga som sin främsta målgrupp. De kommer med fyra juliga nyheter i år.

Bland annat ger man ut Actionbibeln i två olika varianter av julevangeliet:

Ett tunt häfte med titeln Varför firar vi jul? där berättelsen skildras i serie­tidnings­form. Själv kan jag i dag ha lite svårt för de grovhuggna, murriga bilderna som är ett av Actionbibelns signum, å andra sidan gör pratbubblorna den mer lättläst än en vanlig bok. För vissa barn passar nog serieformatet bättre.

Vad kan en filt ha att säga om den stora händelsen att Gud blivit människa? Jo, en hel del visar det sig.

En annan variant från samma Actionbibel är dess egna adventskalender med titeln Jul. I 25 korta kapitel får läsaren varje dag möta en person som har med julevangeliets berättelse att göra. Allt från de givna huvudpersonerna Josef, Maria och ängeln Gabriel, till de lite mer oväntade, som kamelen, Marias anonyma vän och ”filten”. Vad kan en filt ha att säga om den stora händelsen att Gud blivit människa? Jo, en hel del visar det sig.

Varje kapitel går snabbt att läsa och ger även ett par tankeväckande frågor att samtala kring för den som vill. Filtens kapitel har exempelvis frågan: ”På vilka sätt har Gud tröstat dig?”

Min egen personliga favorit bland julböcker med kristet budskap är Pappa Panovs stora dag, eller Julgästen som den heter i Hylleruds förlags nya tappning. Denna variant är skriven av Kathryn Simmonds och översatt av Christin S. Salander, tidigare förlagschef för Pärlan. Berättelsen om den ensamma och godhjärtade skomakaren som längtar så starkt efter att få möta Jesus har berört både barn och vuxna alltsedan den skrevs år 1888 av pastorn Ruben Saillens, då med titeln Fader Martin.

Men självklart finns även i år julevangeliet berättat mer traditionellt för de yngre läsarna, som Stallet där allt började. Här berättas om Josef, Maria och Jesus, utan krusiduller, men med desto mer färg, kortare text och betydligt fler leende djur än i Actionbibeln.

Sedan tidigare finns bland andra även julvarianten av Barnens Bästa Bibel (Votum förlag), med illustratören Marcus-Gunnar Petterssons karaktäristiska bilder. BV förlag gav också förra året ut Kamelpojken - en berättelse om vänskap och fattigdom, där vägen oväntat leder fram till ett nyfött barn. Passar extra bra att läsa under december.





