Lejonet av Juda – Det förlovade landet Författare och illustratör: Haakon Lie

Förlag: Hylleruds (224 sidor)

Genre: Barnbibel

I Bibeln möter vi många olika metaforer. Både i de historiska, poetiska och profetiska böckerna finns ett bildspråk där människor liknas vid olika djur. Ofta är det någon egenskap hos djuret som lyfts fram i människan – som att Jesus liknas både vid ett rytande lejon och ett tyst lamm.

Detta har Haakon Lie och Thomas S. Hansen, skaparna bakom Lejonet av Juda – Det förlovade landet tagit fasta på. I denna första del av fyra i en barnbibelserie är alla karaktärer djur. Farao är till exempel en krokodil (Hes 29:3). När det inte finns någon djurmetafor i Bibeln för en karaktär, har författaren tänkt ut vilket djur som skulle kunna passa karaktären. Så blir Noa en bäver för att bävrar är bra på att bygga.

För de barn och vuxna som gillar när berättelsen tar ut svängarna och när färgstarka illustrationer skapar tydliga känslor är detta en passande barnbibel.

Jag kan fundera på om greppet att alla karaktärer är djur hjälper läsaren att förstå Bibeln bättre eller om det mer blir att man förstår djur bättre? Att människan är Guds avbild är svårt att gestalta när Adam och Eva är elefanter. Guds avbild nämns inte heller. Däremot kommer Guds uppdrag till dem att ta hand om trädgården fram genom att elefanter är goda fröspridare.

För de barn och vuxna som gillar när berättelsen tar ut svängarna och när färgstarka illustrationer skapar tydliga känslor är detta en passande barnbibel. Samtidigt finns det en trohet mot bibelordet och en tydlig längtan att förmedla Guds sanningar.

Till varje nytt kapitel finns en lista på var i Bibeln man återfinner berättelserna, det finns kartor, hänvisningar till metaforerna och små faktarutor som förklarar djurvalen. Fokuset på djur gör också att några berättelser som inte är så vanliga i barnbiblar dyker upp, som Bileams åsna, vilket är roligt!



