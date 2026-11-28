Uma Lundkvist tipsar om det bästa hon läst, sett och hört den senaste tiden

Uma Lundkvist blir rörd till tårar av Astrid Lindgrens ”Jag är en fattig bonddräng”

Läst: Love that lasts av Ally Yost

Min favoritinfluencer och favoritpoddare har gått och blivit en favoritförfattare. Ally Yost är amerikanska och en stor profil i det kristna sociala medier-landskapet. Hon är även grundaren till podden Christ with Coffee on Ice.

I början av november lanserades hennes första bok, Love that lasts. Den är baserad på författarens egna livserfarenheter av att finna mening i ”kärleken som består”. Ally Yost skriver varken teologiskt eller högtravande, hon vittnar om hur Jesus förvandlade henne och hennes vardag. Kanske är det just därför boken är så genuin och applicerbar i vardagslivet. Början av boken beskriver Yosts väg till frälsning, sedan kommer kapiteltitlar som God’s plan even when it hurts, Made to worship, eller mitt favoritkapitel Changed, yet the same. Läs Love that lasts av Ally Yost!

Hon vittnar om hur Jesus förvandlade henne och hennes vardag.

Sett: Tomee Profitts julkonsert ”The Birth of a King”

Första advent börjar närma sig. Se till att inte missa julmyset framför Tomee Profitts julkonsert ”The Birth of a King”. Albumet kom 2020, och livekonserten hade premiär 2023, så det är ingen nyhet, men det är ju inte Jesu födelse heller.

Konserten finns att se på Youtube och gick på repeat här hemma förra året. På scenen står en liveorkester tillsammans med barn och vuxna, solister och duos, som sjunger nya och gamla julklassiker, som Mary did you know och Stilla natt, alla med samma budskap – att Kungen fötts i Israel. Profitts konsert är proffsig, mäktig och gåshud-framkallande. Utmärkt för att ladda upp julstämning!

Hört: ”Fattig bonddräng”

Min hemgruppsledare jämförde låten Jag är en fattig bonddräng med lovsång. Det slutade med att vi satt ett helt gäng runt ett bord och lyssnade på Astrid Lindgrens klassiker. De första verserna spelades upp, samt den välkända refrängen. Jag skakade på huvudet och trodde att allt var ett skämt, tills den sista versen kom, den som jag tidigare missat: ”Står där fattig bonddräng invid himmelens port”– låten handlar plötsligt om syndanöd – ”lite rädd och ledsen för de synder jag gjort”, och Guds eviga nåd och en människas omvändelse: ”Åh jag fattig bonddräng står så still inför Gud, och sen klär Han på mig den mest snövita skrud”. Jag blev rörd till tårar!



