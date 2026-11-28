Kultur | Ungdomspanelen
”Jag skakade på huvudet och trodde att allt var ett skämt”
Uma Lundkvist tipsar om det bästa hon läst, sett och hört den senaste tiden
Dagens ungdomspanel
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Jag tror det finns något beroendeframkallande ämne i den här låten
Lisabeth Möllås från Dagens ungdomspanel skriver om vad hon läst, sett och hört på sistone
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Det känns som att läsa Bibeln för första gången
Uma Lundkvist från Dagens ungdomspanel tipsar om vad hon läst, sett och hört på sistone: ”Kulturellt belastade bibelverser har blivit levande igen”
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Boken hjälper verkligen att se sig själv på ett nytt sätt
Matilda Westlund från Dagens ungdomspanel tipsar om det bästa hon läst, sett och hört den senaste tiden
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Frälsningen är inte bara en punkt att passera
Matilda Westlund har läst Jag har beslutat att följa Jesus av Niclas Ljung
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Britt Zachrissons kärlek till ungdomar strålar genom boken
Lisabeth Möllås har läst På riktigt 100% Jesus av Britt Zachrisson
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Lägret har överträffat mina förväntningar
Matilda Westlund från Dagens ungdomspanel skriver dagbok från scoutlägret Patrullriks
Läst: Love that lasts av Ally Yost
Min favoritinfluencer och favoritpoddare har gått och blivit en favoritförfattare. Ally Yost är amerikanska och en stor profil i det kristna sociala medier-landskapet. Hon är även grundaren till podden Christ with Coffee on Ice.
I början av november lanserades hennes första bok, Love that lasts. Den är baserad på författarens egna livserfarenheter av att finna mening i ”kärleken som består”. Ally Yost skriver varken teologiskt eller högtravande, hon vittnar om hur Jesus förvandlade henne och hennes vardag. Kanske är det just därför boken är så genuin och applicerbar i vardagslivet. Början av boken beskriver Yosts väg till frälsning, sedan kommer kapiteltitlar som God’s plan even when it hurts, Made to worship, eller mitt favoritkapitel Changed, yet the same. Läs Love that lasts av Ally Yost!
Hon vittnar om hur Jesus förvandlade henne och hennes vardag.
Sett: Tomee Profitts julkonsert ”The Birth of a King”
Första advent börjar närma sig. Se till att inte missa julmyset framför Tomee Profitts julkonsert ”The Birth of a King”. Albumet kom 2020, och livekonserten hade premiär 2023, så det är ingen nyhet, men det är ju inte Jesu födelse heller.
Konserten finns att se på Youtube och gick på repeat här hemma förra året. På scenen står en liveorkester tillsammans med barn och vuxna, solister och duos, som sjunger nya och gamla julklassiker, som Mary did you know och Stilla natt, alla med samma budskap – att Kungen fötts i Israel. Profitts konsert är proffsig, mäktig och gåshud-framkallande. Utmärkt för att ladda upp julstämning!
Hört: ”Fattig bonddräng”
Min hemgruppsledare jämförde låten Jag är en fattig bonddräng med lovsång. Det slutade med att vi satt ett helt gäng runt ett bord och lyssnade på Astrid Lindgrens klassiker. De första verserna spelades upp, samt den välkända refrängen. Jag skakade på huvudet och trodde att allt var ett skämt, tills den sista versen kom, den som jag tidigare missat: ”Står där fattig bonddräng invid himmelens port”– låten handlar plötsligt om syndanöd – ”lite rädd och ledsen för de synder jag gjort”, och Guds eviga nåd och en människas omvändelse: ”Åh jag fattig bonddräng står så still inför Gud, och sen klär Han på mig den mest snövita skrud”. Jag blev rörd till tårar!