Kultur
Sara Zacharias: Ingemar Olssons sång ”kan vara världens finaste låt”
Nu ger artisten ut sin egen tolkning av ”Du vet väl om att du är värdefull”
Sara Zacharias har bland annat framträtt med Benjamin Ingrosso. Nu har hon släppt en cover på Ingemar Olssons ”Du vet väl om att du är värdefull”.
Stina Stjernkvist/TT
Först en överraskande cover. Sedan beröm som skulle få vilken låtskrivare som helst att rodna av stolthet. Att säga att artisten Sara Zacharias älskar Ingemar Olssons klassiker är nästan att ta i i underkant.