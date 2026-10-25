Kultur

”Forskning visar att vår förmåga att umgås förtvinar”

Pilgrims höstmötes huvudtalare Elizabeth Oldfield om kollektivlivet, Jesu återkomst och kampen mot polariseringen

Den brittiska författaren och poddaren Elizabeth Oldfield var en av huvudtalarna på Pilgrims höstmöte 2026 i Linköping.
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Publicerad Senast uppdaterad
Den brittiska författaren och poddaren Elizabeth Oldfield var en av huvudtalarna på Pilgrims höstmöte och målade upp en delvis dyster bild av en polariserad samtid där människor blir allt mer ensamma. Men det finns en kristen kallelse att revoltera mot detta ”vredens imperium”, slår Oldfield fast.

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