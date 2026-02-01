Kultur

”Jag började känna en sorts panikmässig vantrivsel”

Religionsprofessorn David Thurfjell i stor intervju om att uppleva mening i tillvaron

”Egentligen handlar allt om det relationella – om de sköra, sköra relationella trådarna” säger David Thurfjell.
Malina Abrahamsson
Malina Abrahamsson Reporter
Publicerad

Professorn och författaren David Thurfjell har studerat religion i flera decennier, men när ungdomar i hans närhet drabbades av själsligt mörker, hade han häpnadsväckande lite att säga. Dagens Malina Abrahamsson möter honom i ett samtal om mening och meningslöshet. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

litteratur kultur unga vuxna bok religion mening

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning