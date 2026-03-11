Kultur
”Jättefint om kristna blir älskade tillbaka, men vi kan aldrig ha det som mål”
Opinionsbildaren Per Ewert har gjort till sin livsuppgift att argumentera för hur en biblisk världsbild bör påverka alla delar av samhället.
Per Ewert är historiker och opinionsbildare, aktuell med boken ”Mästerverket”.
Malina Abrahamsson
Opinionsbildaren och historikern Per Ewert har gjort sig känd för att tycka till i frågor som andra undviker. Nu är han aktuell med boken ”Mästerverket – varför Bibeln är den främsta litterära produkten i världshistorien”. Men vem är han som person? Dagens Malina Abrahamsson möter honom i Uppsala.