När vi tappar kontakten med språket försämras vår läsförståelse. Vårt ordförråd minskar, inte bara i antalet ord utan också i vår förståelse för ett ords olika användningsområden. Detta gör att det blir svårare att förstå äldre litteratur som Bibeln.

Vår tid präglas av en språklig kris, en kris som bottnar i urholkningen av ords betydelse. Detta gör att vi inte längre vet vad som är sant. Vi kan även se konsekvenserna i läsförmågan hos barn, i den aggressiva tongången i politiken och i att många stegvist tappar förtroendet för våra auktoriteter. Detta försvårar kommunikationen, ökar polariseringen och gör det svårare för oss att lära oss av varandra och av historien. Detta hotar både demokratin och vår kristna tro.