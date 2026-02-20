Kultur | Kulturessä
När vi tappar kontakten med språket försämras vår läsförståelse. Vårt ordförråd minskar, inte bara i antalet ord utan också i vår förståelse för ett ords olika användningsområden. Detta gör att det blir svårare att förstå äldre litteratur som Bibeln.
Emanuel Almroth:
Vi befinner oss i en språklig kris – och det hotar vår förståelse av Bibeln
När ord cementeras till en enda betydelse eller urholkas så att allt kan betyda allt, blir det nästan omöjligt för människor att ta till sig Jesu liknelser.
Vår tid präglas av en språklig kris, en kris som bottnar i
urholkningen av ords betydelse. Detta gör att vi inte längre vet vad som
är sant. Vi kan även se konsekvenserna i läsförmågan hos barn, i den
aggressiva tongången i politiken och i att många stegvist tappar förtroendet för
våra auktoriteter. Detta försvårar kommunikationen, ökar polariseringen och gör
det svårare för oss att lära oss av varandra och av historien. Detta hotar både
demokratin och vår kristna tro.