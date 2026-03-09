Kultur

 Tomas Sjödin sover ute i Under stjärnorna: Berättar om sorgen och det svåra i att vila

Pastorn berättar om de svåra känslorna inför vila, om semestern när sonen dog – och smärtan, men också om vikten av återhämtning.

Författaren och pastorn Tomas Sjödin har bjudit in Markus Torgeby till sina barndomstrakter i Västernorrland.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad

SVT:s satsning Under stjärnorna med Markus Torgeby är inne på sin andra säsong. Här tar naturälskaren Torgeby kända svenskar ut på äventyr, däribland författaren och pastorn Tomas Sjödin.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

markus torgeby bön film film och tv svt kultur tomas sjödin sorg natur tro

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning