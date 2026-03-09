Kultur
Tomas Sjödin sover ute i Under stjärnorna: Berättar om sorgen och det svåra i att vila
Pastorn berättar om de svåra känslorna inför vila, om semestern när sonen dog – och smärtan, men också om vikten av återhämtning.
Författaren och pastorn Tomas Sjödin har bjudit in Markus Torgeby till sina barndomstrakter i Västernorrland.
Felix Zakrisson/SVT
SVT:s satsning Under stjärnorna med Markus Torgeby är inne på sin andra säsong. Här tar naturälskaren Torgeby kända svenskar ut på äventyr, däribland författaren och pastorn Tomas Sjödin.