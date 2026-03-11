Finns många sätt att be – här blir det tydligt

Växa i bön – 15 sätt att be som fördjupar gemenskapen med Gud Författare: Susanne Carlsson (red)

Susanne Carlsson (red) Förlag: Argument

Genre: Bön och andakt

Att be är att samtala med Gud. Så enkelt och ändå så stort. Författaren Tomas Sjödin har till och med uttryckt det som att han ”suckar” inför Gud när han ber. Och den katolska biskopen Anders Arborelius har sagt att en person som bett honom om förbön kan få ”skvalpa runt i hjärtat”. Det behövs alltså inga hjälpmedel, eller ens ord, för att kunna be.

I den från engelska översatta boken Växa i bön – 15 sätt att be som fördjupar gemenskapen med Gud, lyfter man fram 15 kreativa sätt som man kan be på. Det handlar bland annat om att be med hjälp av poesi, att be ute i naturen, att be med hjälp av ikoner och att be med musik. I var och ett av de korta kapitlen finns en beskrivning av just detta sätt att be, om varför det kan vara bra och hur man konkret går tillväga. Det finns också förslag på lästips för den som vill fördjupa sig i något av sätten.

Det är konkret, kort och väldigt enkelt beskrivet - vilket för vissa säkert kan vara bra. Josefin Lilja

Det är just fördjupningen som jag tycker saknas i boken. Det är konkret, kort och väldigt enkelt beskrivet – vilket för vissa säkert kan vara bra. Men längtar man efter att fördjupa sig i bönens väsen, vad det gör med en människa på djupet, hur det påverkar min relation till Gud och varför bön över huvud taget behövs, då får man söka i en annan bok. Kanske någon av de som det tipsas om i denna?

Men för den som kan behöva konkret hjälp med att komma i gång med bönelivet, eller för den som tröttnat på sitt vanliga sätt att be, då kan denna lilla bok vara precis det man letat efter.