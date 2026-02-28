Kultur Gapiga realitystjärnor förstör amerikanska Förrädarna Dagens kulturredaktör Daniel Wistrand ger sina bästa tv, film och podd-tips Alan Cumming, programledare för The Traitors USA. Jae C. Hong Daniel Wistrand Daniel Wistrand Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör Publicerad 2026-02-28 - 05:00 Senast uppdaterad 2026-02-28 - 06:06 Kan inte vänta tills avsnittet släpps Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 199 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. tv4 film film och tv kultur läsarpodden podd poddar svt tv